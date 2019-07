Nuoto – Malagò apre al clamoroso bis: Federica Pellegrini portabandiera italiana a Tokyo2020?

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha aperto alla possibilità che Federica Pellegrini faccia nuovamente da portabandiera olimpica per l’Italia, questa volta a Tokyo2020

Federica Pellegrini continua a confermarsi ‘Divina’. La nuotatrice azzurra ha vinto l’oro ai Mondiali di Nuoto 2019 nella specialità dei 200 stile libero e si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo2020 da campionessa del mondo. Forse anche da portabandiera dell’Italia. Un clamoroso bis si profila all’orizzonte, lo spiega il Presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio Capital : “ci sono già stati dei casi nella storia dei portabandiera in cui un atleta poi si è ripetuto. E arrivare a Tokyo da campionessa del Mondo in carica, e facendo un tempo che non ha mai fatto nella sua vita con il costume in tessuto, è impressionante. Non è una decisione da prendere oggi, ma non mi sento di dire che è una cosa da scartare“.

