Nuoto di fondo – Rachele Bruni trionfa nella 5ª tappa del World Series a Lac St. Jean: sua la 10 km femminile

Rachele Bruni trionfa nella 5ª Tappa delle World Series nelle acque di Lac St. Jean (Canada): l’azzurra vince la 10 km femminile davanti ad Anna Olasz e all’alla francese Caroline Jouisse

Dalla Corea del Sud al Canada nel giro di qualche giorno, vincente in entrambe le acque. Rachele Bruni, vice campionessa del Mondo a Gwangju con pass olimpico per Tokyo 2020, e argento iridato nella staffetta 4×1250 mixed, trionfa nella 10 km di nuoto di fondo nelle acque di Lac St. Jean. La nuotatrice azzurra ha terminato la sua prova in 2h03’56”4 davanti all’ungherese Anna Olasz in 2h04’00”3 e la transalpina Caroline Jouisse terza in 2h04’03”2.

