“Le nostre imperfezioni ci rendono speciali”, Lewis Hamilton si mette a nudo: l’insegnamento del pilota è da applausi

Lewis Hamilton maestro di vita: la lezione del pilota britannico della Mercedes è da applausi

Il weekend di gara dell’Austria non è stato dei migliori per Lewis Hamilton: dopo un inizio di stagione dominante da parte della Mercedes, che ha permesso al britannico di portarsi in vetta alla classifica piloti con un buon vantaggio sui suoi rivali, è arrivato il primo momento no.

Nonostante la delusione per la gara non da protagonista, Hamilton è riuscito ad attirare i riflettori su di sè, non per una prestazione in pista ma per una lezione di vita che ha voluto dare a tutti i suoi fan. Dopo un weekend sottotono, il britannico ha fatto un lavoro su se stesso, di autostima e ha voluto condividerlo con tutti i suoi tifosi e follower sui social.

“Posto questa foto perchè questo sono io, senza filtri e basico. Nella società di oggi, tutti usano app e filtri per far apparire se stessi perfetti, ma io penso che dobbiamo iniziare ad incoraggiare noi stessi ed altri per amarci per quelli che siamo. Sono le nostre imperfezioni che ci rendono speciali e unici. Come tanti, anche io ho insicurezze e per qualche ragione ho messo in dubbio il mio aspetto a causa delle pressioni nella società e ho capito che, sono chi sono e non cambio per nessuno. Quindi questo sono io che provo ad essere vulnerabile e a farvi capire che è ok essere vulnerabili e vi imploro ad imparare ad amare voi stessi per quello che siete perchè siete veramente speciali. Per ultimo, non è stato il miglior weekend per me, ma negli anni ho imparato a notare le lezioni che arrivano da giorni difficili. Ho fatto due errori questo fine settimana che per me è raro, ma siamo costosi. Accettare e riconoscere è la chiave del processo di apprendimento e andare avanti in fretta! Domani è un nuovo giorno, ritorno ad allenarmi e a rendere me stesso giusto per il Gran Premio di Gran Bretagna! Spero che tutti voi abbiate avuto un buon weekend. Dio vi benedica“, queste le bellissime parole di Hamilton.

Un messaggio da applausi, che mostra il lato umano di un campione troppo spesso criticato per il suo lato eccentrico, per i suoi modi di fare .

