Niccolò Campriani e il sogno olimpico di 3 rifugiati: l’ex tiratore azzurro coach speciale in vista di Tokyo 2020

Niccolò Campriani campione di solidarietà: aiuterà 3 giovani rifugiati a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nella prova della carabina ad aria compressa da 10 metri

Ha preso parte a 3 Olimpiadi, è stato nominato Tiratore dell’Anno dalla federazione internazionale (ISSF) nel 2012 e nel 2016, si è ritirato in bellezza con un doppio oro a Rio 2016: questi sono solo alcuni dei grandi traguardi raggiunti da Niccolò Campriani nella sua straordinaria carriera. L’ex tiratore italiano, specializzato nella carabina ad aria compressa, è pronto a lanciarsi in una nuova sfida che strizza l’occhio alla solidarietà. Il 31enne fiorentino guiderà 3 rifugiati nel tentativo di qualficarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nella prova della carabina compressa da 10 metri.

L’iniziativa è parte della nuova serie originale di Olympic Channel Taking Refuge: Target Tokyo 2020, che andrà in onda a inizio 2020 con diffusione globale. Campriani ha selezionato 3 giovani, Mahdi, Khaoula e Luna, che hanno dimostrato di avere delle potenzialità importanti per puntare, attraverso il suo allenamento, alla qualificazione olimpica.

La visita del campo profughi di Meheba in Zambia, con l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati (UNHCR), ha fatto riflettere Campriani su come potesse aiutare queste persone e ispirare altri atlet: “l’idea all’inizio era di cominciare ad aiutare un paio di ragazzi rifugiati del Canton Vaud a raggiungere il punteggio minimo di qualificazione olimpica per Tokyo nella mia disciplina, che è la carabina ad aria compressa. Essere chiamato campione olimpico è una responsabilità ma anche un’opportunità unica perchè sei un role model e in quanto tale hai il potere di influenzare le persone intorno a te. Dopo tanti anni passati a migliorare me stesso, era arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e dare indietro“.

