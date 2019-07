NFL – Kendrick Norton shock: il giocatore dei Miami Dolphins perde un braccio in un incidente d’auto

Terribile incidente automobilistico per Kendrick Norton: il giocatore dei Miami Dolphins rimasto gravemente ferito perde un braccio in seguito alle lesioni riportate

Un’incredibile notizia scuote il mondo della NFL. Kendrick Norton, giocatore dei Miami Dolphins, è rimasto coinvolto in un terribile incidente automobilistico. L’agente del giocatore, Malki Kawa, ha spiegato che per le lesioni riportate a Norto è stato amputato un braccio: “con tristezza, posso confermare che Kendrick Norton è stato coinvolto in un incidente automobilistico la scorsa notte e ha riportato ferite multiple, compresa l’amputazione di un braccio. Vi chiediamo di continuare a pregare per lui”. I Dolphins hanno rilasciato una nota stampa nella quale spiegano che il giocatore non è in pericolo di vita. Nel 2018 Norton venne scelto al settimo round del Draft dai Carolina Panthers, mentre si era trasferito ai Dolphins solo lo scorso dicembre, in attesa di un debutto in NFL che non avverrà mai più.

