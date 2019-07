Neymar, il caso è chiuso: la decisione della polizia brasiliana sulle accuse di stupro

Neymar finalmente sorride: la polizia brasiliana chiude il caso di stupro del calciatore brasiliano

Sembra finalmente che Neymar inizi a vedere la luce fuori dal tunnel: dopo un periodo nero, sembra che il calciatore brasiliano possa finalmente tirare un sospiro di sollievo e mostrare un sorriso felice sul volto. In attesa che venga ancora definito il suo futuro calcistico, nella speranza che il PSG rispetti le sue volontà di voler tornare al Barcellona, per Neymar arriva una bellissima notizia riguardante le accuse di stupro.

La polizia brasiliana ha deciso di chiudere il caso per mancanza di prove. Le accuse della modella brasiliana, che non ha convinto le autorità: troppe anomalie nei racconti di Najila Trindade Mendes de Souza, che non è riuscita a dimostrare la veridicità dei suoi racconti.

La polizia ha inoltrato la richiesta di chiusura del caso ai magistrati brasiliani che avranno adesso poco più di due settimane di tempo per analizzarla ed emettere il loro ‘verdetto’.