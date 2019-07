Neymar-Barcellona: la trattativa si fa complicata! Il PSG ha rifiutato un’offerta dei blaugrana, i dettagli

La situazione si fa sempre più complicata per Neymar: il Barcellona è lontanissimo, rifiutata un’offerta dal PSG

Non è stato ancora definito il futuro di Neymar: il calciatore brasiliano ha espresso la volontà di voler dire addio al PSG per diventare un calciatore blaugrana. Secondo gli ultimi rumors, sembra che il Barcellona non abbia intenzione di lasciarsi scappare il giovane calciatore brasiliano e avrebbe offerto al club parigino, secondo quanto riportato da AS, 40 milioni più Dembelè e Coutinho.

Sembra però he il PSG non abbia accettato l’offerta: il presidente Nasser Al-Khelaifi vuole più soldi per rientrare dall’investimento di 222 milioni fatto due estati fa per avere l’attaccante. La società parigina avrebbe inoltre comunicato al Barcellona di non voler trattare per meno di 300 milioni di euro, un prezzo impensabile per la squadra spagnola che poi a questa cifra dovrebbe aggiungere l’ingaggio del brasiliano, che attualmente percepisce 36 milioni netti.

