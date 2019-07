Neymar accusato di stupro, la polizia brasiliana chiede una proroga di 30 giorni per le indagini

Agli inquirenti verranno concessi altri 30 giorni per esaminare il caso che vede coinvolto il giocatore del Paris Saint-Germain

Proseguono le indagini della polizia brasiliana sul caso Neymar, accusato di stupro dalla modella Najila Trindade. Gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto una proroga di 30 giorni per esaminare le asserzioni della donna, che si è più volte contraddetta nel corso degli interrogatori.

Il lavoro delle forze dell’ordine va avanti ininterrottamente dal 31 maggio, quando la signora Trindade presentò una denuncia nei confronti di Neymar per stupro, un’accusa sempre rigettata dal giocatore. Intanto, l’attaccante del PSG è indagato anche dalla polizia di Rio de Janeiro per aver diffuso in rete alcune foto della accusatrice senza averne l’autorizzazione.

