NBA – Zion Williamson è il nuovo volto del brand Jordan: “voglio avere lo stesso impatto di Michael nella lega”

Zion Williamson è già una star nonostante non abbia giocato nemmeno un minuto nella lega. Il giovane scelto con la first pick dai Pelicans è considerato, potenzialmente, il nuovo LeBron James e i marchi di sportswear fanno a gara per averlo. Lui ha scelto di firmare con Jordan. Questo il comunicato ufficiale diffuso dal brand dello sportswear: “mi sento incredibilmente fortunato a far parte della Jordan Brand family. Sin da quando ero bambino, ho sognato di arrivare in campionato e avere lo stesso impatto sul gioco che Michael Jordan ha avuto e continua ad avere ancora oggi. Era uno di quegli atleti che ammiravo, e non riesco davvero ad esprimere quanto io sia felice ed eccitato per questo percorso”.

Craig Williams, Jordan Brand President, ha dichiarato: “siamo entusiasti di dare il benvenuto a Zion in Jordan. È incredibile vederlo giocare con la sua passione smisurata, non vediamo l’ora di costruire un rapporto con lui per i prossimi anni”.

Lo stesso Michael Jordan ha speso parole d’elogio per l’accordo raggiunto: “Zion possiede un’incredibile determinazione, personalità e gioco. È parte essenziale per aiutarci a guidare il marchio nel futuro. Ci disse che avrebbe ‘scioccato il mondo’, ci ha chiesto di credere in lui. Lo stiamo facendo”.

