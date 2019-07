NBA – Warriors, Klay Thompson operato al crociato: i tempi di recupero sono lunghissimi

Klay Thompson operato con successo al legamento crociato anteriore del ginocchio: i tempi di recupero per la stella dei Golden State Warriors sono lunghissimi

Nella giornata di martedì, Klay Thompson si è sottoposto ad un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito in quel di Los Angeles, si è svolto con esito positivo, come confermato dall’agente del giocatore, Greg Lawrence. I tempi di recupero per la guardia di Golden State sono stati fissati in circa 5-7 mesi, ma non è da escludere che, vista la delicatezza della situazione, Thompson possa tornare solo per il finale di stagione, proseguendo con calma il suo recupero e venendo utilizzato solo nelle fasi più calde del torneo, o addirittura possa saltare l’intera stagione. L’agente del giocatore ha specificato infatti che: “Klay e la squadra prenderanno tutto il tempo necessario per recuperare al meglio”. Negli ultimi giorni gli Warriors hanno fatto firmare un rinnovo da 190 milioni complessivi a Thompson e avrebbero l’interesse a preservare la salute della loro guardia per le stagioni a venire.

