Vendeva senza permesso capi del marchio “Greek Freak”: Antetokounmpo lo denuncia, i dettagli

Antetokounmpo cita a giudizio un uomo della Pennsylvania: vendeva senza permesso i capi d’abbigliamento del suo marchio “Greek Freak”

Brutta bega per Antetokounmpo: il cestista greco ha scoperto un uomo che vendeva in t-shirt e indumenti vari del marchio “Greek Freak” senza permesso e ha deciso di citarlo in giudizio. Antetokounmpo ha registrato lo scorso anno il suo marchio “Greek Freak” e dopo aver scoperto Jinder Bhogal, ha deciso denunciarlo perchè ha provato a cavalcare il suo marchio traendone profitto dal successo dell’MVP del 2018-19.

Secondo la denuncia l’uomo della Pennsylvania avrebbe agito in malafede “allo scopo di confondere e indurre in errore i consumatori a credere che stessero acquistando prodotti associati o sostenuti da Giannis Antetokounmpo, uno dei giocatori Nba di maggior successo e popolarità“. Il campione di NBA chiede almeno 2 milioni di dollari di danni.

