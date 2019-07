NBA – Tim Duncan torna ai San Antonio Spurs: sarà assistant coach di Gregg Popovich

Tim Duncan torna ufficialmente a far parte dei San Antonio Spurs: il lungo caraibico sarà assistant coach di Gregg Popovich

Con Ettore Messina volato in direzione Olimpia Milano, in casa San Antonio Spurs si è liberato il posto da assistant coach di Gregg Popovich. Perché dunque non riempirlo con un gradito ritorno? Secondo quanto riportato da Shams Charania, Tim Duncan tornerà a far parte ufficialmente dei San Antonio Spurs, non più nelle vesti di giocatore, ma con il ruolo di assistente di Gregg Popovich. Ironico il commento dell’allenatore dei texani che ha subito dichiarato: “dopo che sono stato lealmente assistente di Tim Duncan per 19 anni, è giusto che mi ritorni il favore”.

Valuta questo articolo