NBA – Thanasis Antetokounmpo ai Milwaukee Bucks: il fratello maggiore raggiunge l’MVP Giannis

Thanasis Antetokounmpo è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks: il fratello maggiore di Giannis torna in NBA nella stessa squadra dell’MVP

A partire dalla prossima stagione in NBA ci sarà un Antetokounmpo in più. Thanasis Antetokounmpo, fratello maggiore di Giannis, sbarca negli USA firmando un biennale con i Milwaukee Bucks. Il contratto è in scadenza nell’estate 2021, come quello dell’MVP della regular season: una mossa quella dei Bucks fatta per convincere Giannis a restare, accettando il ‘super-max’ da 250 milioni di dollari per 5 anni che potranno proporgli già dalla prossima estate. Giocare insieme al fratello, che in passato ha vestito la maglia dei Knicks per 2 gare, potrà solo fargli piacere.

