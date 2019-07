NBA – Summer League già finita per Zion Williamson, arriva l’annuncio del GM dei Pelicans David Griffin

A causa di un infortunio patito nel match contro i Knicks, il giocatore dei Pelicans salterà per precauzione il resto della Summer League

Niente da fare per Zion Williamson, la Summer League per la prima scelta assoluta all’ultimo draft NBA è già conclusa. Il giocatore dei Pelicans ha riportato un leggero infortunio nel corso dell’ultimo match con i New York Knicks, spingendo dunque la franchigia di New Orleans a fermarlo precauzionalmente in vista delle prossime settimane.

Una scelta questa rivelata dal GM David Griffin tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale del club: “Zion supererà questo infortunio senza problemi, tuttavia per precauzione abbiamo deciso che non scenderà in campo per il resto della NBA Summer League. Continuerà comunque ad allenarsi e a migliorare insieme al resto della squadra“.

