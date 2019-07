L’NBA secondo Christian Vieri: “che coppia Harden-Westbrook! Ma il trio dei Lakers è ‘unstoppable’. E su Gallinari…”

Christian Vieri si dimostra un grande appassionato di NBA: l’ex bomber dell’Inter analizza il mercato della lega americana e punta le sue fiches sui Los Angeles Lakers

Con il mercato NBA che si avvia verso le battute finali, è ora di fare un bel recap sui movimenti di mercato delle squadre e, in nostro aiuto, arriva Christian Vieri. Intervistato dalla ‘Rosea’, l’ex bomber dell’Inter si è dimostrato adeguatamente preparato su tutti i principali colpi di mercato delle franchigie a stelle e strisce.

Dopo un breve riepilogo, Vieri ha indicato in Westbrook-Harden la coppia più forte dell’NBA, ma che non farà vincere i Rockets, a differenza del trio dei Lakers che ‘Bobone’ giudica favorito: “i Rockets hanno dato Chris Paul ad Oklahoma e hanno preso Westbrook, hanno un duo fortissimo, ma secondo me non vinceranno lo stesso perché ‘Il Barba’ (James Harden, ndr) gioca da solo. Lakers: Anthony Davis da New Orleans va con LeBron James e prendono anche ‘Boogie’ Cousin che era ai Warriors e ritrova Anthony Davis con il quale giocava insieme (ai Pelicans, ndr) l’anno prima. Trio fantastico. Brooklyn Nets: Kyrie Irving da Boston va a Brooklyn; Kevin Durant non può giocare perché si è operato al tendine d’Achille e starà un anno fermo. D’Angelo Russell è andato agli Warriors, Klay Thompson si è operato al crociato e tra 6 mesi ritorna in campo, per me quest’anno gli Warriors non ce la fanno. Leonard da Toronto è andato ai Clippers, Paul George da Oklahoma ai Clippers. La coppia più forte? Harden-Westbrook, però ai Lakers, con LeBron che ‘la pallla la dà’, Anthony Davis che è immarcabile e ‘Boogie’ Cousins che se perde 10 kg è unstoppable… Gallinari? Danilo è bravo bravo, sono 10 anni che gioca lì. È fortissimo, è un tiratore da 3, è un bestione, ha qualità, hanno grande rispetto per lui: quest’anno ai Playoff i Warriors hanno avuto difficoltà contro i suoi Clippers. Anche Marco Belinelli è devastante, è un grande tiratore da 3”.

