NBA – Portland blinda C.J. McCollum: ecco i dettagli del rinnovo del contratto

C.J. McCollum firma un rinnovo con i Portland Trail Blazers: il playmaker si accorda per un triennale da 100 milioni di dollari

Dopo il maxi-rinnovo di Damian Lillard, i Portland Trail Blazers hanno deciso di offrire un ricco rinnovo anche all’altra stella della franchigia, C.J. McCollum. I dettagli del rinnovo li svela l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski che parla di un triennale da 100 milioni complessivi che entrerà in vigore dalla stagione 2021-2022 e andrà ad estendere l’attuale contratto da 157 milioni per 5 anni firmato dal giocatore in passato.

