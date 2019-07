NBA – I Pelicans ufficializzano l’ingaggio di Melli, l’azzurro a New Orleans per la firma [FOTO]

I Pelicans danno il benvenuto a Nicolò Melli: sui social la foto dell’ufficialità

L’ingaggio di Nik Melli da parte dei Pelicans era ormai cosa certa, ma solo nella notte la squadra di New Orleans ha ufficializzato l’accordo sui social postando la foto del cestista azzurro nel momento della firma del contratto. Melli, operato di recente al ginocchio e che rischia di saltare i Mondiali 2019 proprio per volontà della sua nuova squadra, ha firmato un contratto biennale con i Pelicans. Un salto di qualità eccezionale per l’azzurro che vola in NBA dopo due stagioni al Fenerbahce. “Benvenuto ai Pelicans, Nicolò Melli”, si legge sui social della nuova squadra del cestista italiano.

