NBA – Pelicans, effetto Zion Williamson: i biglietti della Summer League costano più di quelli della passata regular season

Si fa sentire ‘l’effetto Zion Williamson’ in casa Pelicans: il costo dei biglietti per la Summer League è il 193% superiore a quello dei biglietti della precedente regular season

A New Orleans non si parla d’altro che di Zion Williamson. La first pick del Draft 2019-2020, chiamato dai Pelicans, ha il talento e il fisico per diventare il prossimo dominatore dell’NBA: il sogno di tutti i tifosi della franchigia della Louisiana. Intorno al prodotto di Duke si è creato tanto hype, al punto che i biglietti per la Summer League (il torneo estivo pre-stagionale) si endono a 97.13$ secondo Tick Pick. Il prezzo risulta il 193% superiore al costo del biglietto della gara d’esordio della regular season dell’anno scorso, pagato 33.12$. L’effetto Zion Williamson muove anche l’economia dei Pelicans!

