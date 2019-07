NBA – Kyrie Irving spiega perchè ha scelto i Nets: “innamorato fin da bambino. Vidi Brooklyn alle Finals contro i Lakers e…”

Kyrie Irving ha svelato i motivi che lo hanno convinto a firmare con i Nets: l’ex playmaker dei Celtics ha svelato un ricordo della sua infanzia che lo lega alla franchigia di Brooklyn

I Brooklyn Nets hanno piazzato due veri e propri colpacci nella free agency NBA. La franchigia bianconera si è portata a casa i contratti di Kyrie Irving e Kevin Durant. Se quest’ultimo dovrà stare fermo ai box per infortunio per tutta la prossima stagione, l’ex playmaker di Celtics e Cavs è pronto a prendere le redini della franchigia.

Irving ha spiegato sui social i motivi che lo hanno spinto a firmare con i Nets, franchigia alla quale è stato sempre molto legato fin da bambino: “ero in quarta elementare e seguivo le Finals tra Nets e Lakers. Quella squadra era piena di giocatori fenomenali come Jason Kidd, Kenyon Martin, Kerry Kittles e Richard Jefferson. Alla fine delle Finals ero sicuro che il mio sogno un giorno si sarebbe realizzato. Nel mio cuore sapevo che avrei sempre voluto tornare a casa. Sono cresciuto qui, amo questo e voglio rimanere qui per molto tempo. Sono felice di essere a Brooklyn“.

Valuta questo articolo