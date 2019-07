NBA – Durant è ufficialmente un giocatore dei Nets, la decisione di KD è sorprendente: “cambio numero” [GALLERY]

Kevin Durant è ufficialmente un giocatore dei Nets: KD e l’inaspettato annuncio del cambio di numero

Kevint Durant è ufficialmente un giocatore dei Nets: nonostante l’infortunio al tendine d’achille, procuratosi durante le Finals NBA e che lo terrà fuori dal campo da gioco per l’intera prossima stagione, la squadra di Brooklyn ha spinto tantissimo per portare KD nella propria squadra.

Oggi l’ufficializzazione, con Durant che ha posato col gm Marks per le foto di rito, con la gamba ancora infortunata ed immobilizzata. Giornata dunque di conferme, ma anche di importanti novità: se oggi è stato ufficializzato l’ingaggio di Durant, già annunciato nei giorni scorsi, il cestista ha anche sorpreso tutti con un clamoroso cambio. KD non vestirà più infatti la casacca col numero 35: sul suo profilo Instagram infatti spunta una foto della sua divisa appesa nello spogliatoio, dove spicca il numero 7.

“Il numero 35 ha portato me e la mia famiglia da Seat Pleasant, Maryland, in giro per il mondo. Mi ha permesso di andare all’Università del Texas per giocare a basket. Mi ha permesso di realizzare il mio sogno di giocare in Nba a Seattle, di giocare a Oklahoma City e formare legami e amicizie che dureranno una vita. E mi ha permesso di andare nella Bay Area per vincere due anelli e formare legami che né il tempo né la distanza spezzeranno. Avevo scelto il 35 in onore di una persona a me molto cara: continuerò ad onorare lui e il numero 35. Ma nel cominciare il nuovo capitolo della mia vita nel basket, ho deciso che il numero che porterò sulla schiena la prossima volta che mi vedrete in campo sarà il 7”, queste le parole di Durant.

