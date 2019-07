NBA – Kevin Durant ufficializza il passaggio ai Nets, insieme a lui anche Irving e DeAndre Jordan

L’ormai ex giocatore di Golden State ha ufficializzato su Instagram il suo passaggio ai Nets, insieme a lui anche Irving e DeAndre Jordan

Notte frenetica in NBA, si apre la free agency e le franchigie si scatenano per accaparrarsi i più forti giocatori senza contratto. Riflettori puntati su Brooklyn, dove i Nets si assicurano ufficialmente le prestazioni di Kevin Durant. L’incontro con Curry e il GM Myers non ha sortito gli effetti sperati per gli Warriors, costretti a perdere uno dei propri assi, pronto a cominciare una nuova avventura lontano da Oakland.

Proprio KD ha ufficializzato la sua prossima squadra sulla pagina Instagram ‘The Board Room‘, rendendo note anche e cifre dell’accordo: 164$ milioni di dollari spalmati su 4 anni. Insieme a KD, arriveranno a Brooklyn anche Kyrie Irving e l’amico DeAndre Jordan. Accordo quadriennale per l’ormai ex Celtics, che andrà a guadagnare complessivamente 141 milioni di dollari.

