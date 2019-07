NBA – I Golden State Warriors omaggiano Kevin Durant: ritirata la maglia numero 35

I Golden State Warriors hanno deciso di omaggiare Kevin Durant ritirandone la maglia numero 35. Il co-proprietario della franchigia, Joe Lacob, lo ha reso noto con un comunicato ufficiale

Kevin Durant ha lasciato il segno in casa Warriors. Tre presenze alle Finals, due titoli NBA con relativi titoli MVP, nonchè un mix di talento e personalità che lo hanno reso il vero valore aggiunto dei Golden State Warriors, considerati una delle migliori franchigie della storia.

Per questo motivo, la franchigia della Baia ha deciso di omaggiare Kevin Durant, diventato free agent e trasferitosi ai Brooklyn Nets, ritirandone la maglia numero 35. Lo ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il co-proprietario della squadra, Joe Lacobs: “tre anni fa eravamo entusiasti per l’arrivo di Kevin Durant, un giocatore NBA rivoluzionario e uno dei migliori di sempre. Ha offerto ai nostri tifosi e alla nostra franchigia numerosi highlights nel corso della sua permanenza qui – due Titoli NBA, due premi di MVP delle Finals, tre viaggi alle Finali (NBA), impareggiabile efficienza – e si è comportato con classe e dignità dentro e fuori dal campo. Il suo attaccamento alla nostra communità è stato evidente ogni giorno, compresa la scorsa stagione, quando il suo sforzo filantropico gli è valso l’annuale NBA Community Assist Award. Oggi, all’inizio di un nuovo capitolo della sua incredibile carriera, lo ringraziamo per tutto il suo contributo, e per essere stato un elemento fondamentale di una delle cavalcate più prolifiche nella storia NBA. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo del suo viaggio verso la Hall of Fame. Finché sarò co-proprietario di questa squadra, nessun giocatore indosserà più la maglia #35 degli Warriors”.

