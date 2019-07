NBA – Golden State punta D’Angelo Russell, pronto un quadriennale da 117 milioni: a fargli posto sarà Iguodala

La franchigia di Oakland ha quasi raggiunto l’accordo con D’Angelo Russell, che arriverà al posto di Iguodala che verrà ceduto a Memphis

Perso Kevin Durant passato ai Brooklyn Nets, Golden State prova a consolarsi mettendo le mani su D’Angelo Russell, diretto a Oakland via sign-and-trade. Per lui pronto un quadriennale da 117 milioni di dollari con gli Warriors che, per fargli posto, dovranno sacrificare Andre Iguodala.

Quest’ultimo dovrebbe finire a Memphis insieme ad una prima scelta protetta 1-4 nel 2024, protetta alla 1 nel 2025 e non protetta nel 2026. E’ possibile che i Grizzlies taglino Iguodala, che comunque non potrà rivestire la maglia di Golden State, che finirà invece addosso a Treveon Graham e Shabazz Napier.

