NBA – Gallinari dà l’addio ai Clippers: “grazie di tutto Los Angeles, ora nuova avventura ad Oklahoma”

Danilo Gallinari scambiato dai Los Angeles Clippers agli Oklahoma City Thunder: il cestista azzurro dà l’addio ad L.A. con un dolce messaggio su Twitter

Danilo Gallinari cambia squadra. Dopo aver vestito le maglie NBA di New York Knicks, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, il ‘Gallo’ è un nuovo giocatore degli Oklahoma City Thunder. Il cestista ex Olimpia Milano è stato scambiato nella trade che ha portato Paul George a Los Angeles, sponda Clippers. Tramite Twitter Gallinari ha voluto comunque salutare la città di Los Angeles e i Clippers dicendosi pronto ad una nuova avventura ad OKC: “nuova avventura in Oklahoma… Grazie per tutto Los Angeles Clippers“.

