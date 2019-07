NBA – Kawhi Leonard atterra a Toronto con un jet privato, summit segreto per il rinnovo con i Raptors? [VIDEO]

Nel quarto giorno di free agency, Kawhi Leonard sembra stia per scegliere la sua prossima squadra: Toronto spera nella sua permanenza

Giornata decisiva per capire il futuro di Kawhi Leonard, il giocatore statunitense infatti pare sia tornato a Toronto per incontrare Masai Ujiri, il g.m dei Raptors.

Nel quarto giorno di free agency, poco prima che scoccassero le ore 20 in Italia, il jet privato della società che controlla la franchigia canadese è atterrato a Toronto. Dal velivolo sono scese tre persone, di cui una con un’asciugamano sulla testa, salendo poi su due SUV neri seguiti dagli elicotteri della stampa. Uno di essi dovrebbe essere proprio Leonard, tornato in Canada per discutere appunto del proprio futuro, dopo aver probabilmente incontrato Clippers e Lakers, le altre franchigie interessate al giocatore americano. Sono ore decisive per il futuro di Leonard, a breve infatti il protagonista delle ultime Finals potrebbe scegliere quella che sarà la sua squadra per i prossimi anni. Adrian Wojnarowski, il guru di ESPN, ha confermato che una decisione potrebbe arrivare in tarda serata.

The MLSE plane has landed in Toronto and someone is here 👀👀

