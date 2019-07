NBA – Dwight Howard ceduto da Washington a Memphis: pronto il buyout

Dwight Howard è stato ceduto dagli Washington Wizards ai Memphis Grizzlies: per ‘Superman’ si prospetta un altro buyout

Archiviato il domino di trade causato dalla scelta di Kawhi Leonard che, nella giornata di ieri, ha deciso di accordarsi con i Los Angeles Clippers, sembra essere passata inosservata una trattativa particolare. Washington ha deciso di liberarsi di Dwight Howard, ceduto a Memphis in cambio di CJ Miles in un’operazione mirata a far risparmiare 3.1 milioni ai Grizzlies che, con grande probabilità, opteranno per il buyout. Ennesimo accordo per lasciare una franchigia nella storia sportiva dell’ormai ex ‘Superman’ arrivato alle battute finali di una carriera che avrebbe potuto portargli molte più soddisfazioni. I recenti problemi avuti alla schiena ne hanno minato l’ultima occasione di rilancio.

