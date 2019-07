NBA – Anthony Davis parla da Lakers: “voglio vincere l’anello! Ai Pelicans stagione complicata. E sul set di Space Jam 2…”

Anthon Davis rilascia la prima intervista da nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: tanti gli argomenti trattati dal ‘Monociglio’ che ha spiazzato dalle ambizioni per la nuova stagione alle riprese di Space Jam 2

Un ‘matrimonio’ che doveva avvenire a febbraio, rimandato solo di qualche mese: Anthony Davis ai Los Angeles Lakers è stato il primo botto del mercato estivo dell’NBA. Il ‘Monociglio‘ più famoso del basket americano si è unito a LeBron James per formare una delle coppie più devastanti della lega, in attesa che una terza stella possa unirsi alla franchigia giallo-viola e rendere l’NBA una vera e propria ‘monarchia’.

Intervistato dal Los Angeles Times, AD ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore dei Lakers, spaziando su vari argomenti, dalle ambizioni di vittoria per la prossima stagione al suo ruolo in Space Jam 2: “qui si sta benissimo, il clima è straordinario e la città stupenda. Da anni peraltro vivo qui nella off season. I soldi vanno e vengono ma alla fine ogni giocatore Nba viene ricordato per quello che fa sul parquet. Di sicuro non verrò considerato un grande giocatore per il fatto di aver guadagnato tanto. L’unica cosa che conta è il basket giocato.

Numero 23? Ovviamente essendo cresciuto a Chicago il 23 per me è un numero magico, quello di MJ. Vedere poi uno dei miei idoli, proprio LeBron, indossarlo è stato speciale, ma sinceramente io all’inizio giocavo con il 30 e con il 3. Poi arrivato al liceo quei numeri erano già stati presi e mi hanno dato il 23.

Ruolo in Space Jam 2? Space Jam è senz’altro uno dei miei film preferiti di sempre sul basket, è veramente emozionante avere un ruolo nel sequel. Sul set ci stiamo divertendo, non vedo l’ora che la pellicola arrivi nelle sale cinematografiche.

Ultima stagione ai Pelicans? Giocare solamente 20-25 minuti, senza entrare in campo nell’ultimo quarto è stato molto difficile. Adesso è arrivato il momento di mettersi tutto alle spalle e pensare alla prossima stagione. Il mio obbiettivo è quello di vincere il titolo. Ogni volta che entro in campo penso di poter vincere, l’unica cosa che conta adesso è questa”.

