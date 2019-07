NBA – Aaron Gordon lancia la sfida per il prossimo Slam Dunk Contest: nel mirino Zach LaVine e… Zion Williamson

Aaron Gordon lancia la sfida in vista del prossimo Slam Dunk Contest: la stella dei Magic non solo si candida, ma è pronto a sfidare Zach LaVine e Zion Williamson

La stagione NBA deve ancora iniziare, ma c’è già chi pensa all’All-Star Game. Intervistato da TMZ Sport, Aaron Gordon ha aperto alla sua possibile candidatura per lo Slam Dunk Contest, l’attesisima gara di schiacciate che lo vide protagonista nel 2016. La stella dei Magic dovette arrendersi a Zach LaVine, al quale lancia la sfida: “non vedo l’ora di prendermi la mia rivincita. Dipende tutto dall’NBA, ma se ci convocheranno parteciperemo sicuramente”. Ma non è finita qui! L’invito è stato esteso anche ad un altro grande schiacciatore, Zion Williamson, che a Duke ha fatto vedere doti da schiacciatore eccezionale. Se questi tre dovessero partecipare, ci sarà da divertirsi.

