Febbre James Rodriguez a Napoli, tifosi pazza per il colombiano: spunta già la… statuina del Presepe

James Rodriguez non è ancora un calciatore del Napoli, ma in città è già alta la febbre per il colombiano. I tifosi sognano l’arrivo del giocatore del Real Madrid, spingendo la società a compiere quell’ultimo sforzo per vestirlo di azzurro.

Intanto, la maglia del Napoli Rodriguez la indossa già a San Gregorio Armeno, precisamente nella bottega di arte presepiale del maestro Marco Ferrigno. Lì infatti appare in bella mostra la statuina del colombiano con la divisa del club di De Laurentiis, il braccio alzato e le scarpette gialle: “anche se manca ancora l’ufficialità, Rodriguez è già entrato nei nostri cuori” le parole del maestro. “Un gruppo di turisti spagnoli che era in visita a Napoli ha detto che è un ottimo calciatore. Siamo felici, speriamo che con lui si possa far ancora meglio degli anni precedenti“.

