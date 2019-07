Napoli, Ghoulam giura amore al club azzurro: “spero di rimanere per tanto tempo, ho voglia di vincere qualcosa”

L’esterno del Napoli ha ammesso di voler rimanere in azzurro per tanto tempo, sottolineando di voler vincere un trofeo

Serata particolare per Faouzi Ghoulam, l’esterno del Napoli ha incontrato questa sera i tifosi azzurri presenti a Dimaro, sede del ritiro precampionato della società del presidente De Laurentiis.

Il giocatore algerino non ha nascosto i suoi propositi per il futuro, giurando amore al suo club: “spero di rimanere per tanto tempo al Napoli. Sto bene qui e ho tanta voglia di vincere. Sono diversi anni che vivo a Napoli. Mi sento parte integrante della famiglia azzurra. Sto facendo di tutto per tornare nella miglior condizione fisica possibile. Vogliamo fare una grande stagione“.

Insieme a lui anche il nuovo arrivato Di Lorenzo: “voglio disputare una grande stagione con la maglia azzurra e ripagare la fiducia della società e dello staff tecnico. Non vedo l’ora di iniziare e provare a vincere qualcosa di importante. L’amicizia all’interno dello spogliatoio è importante. Sono arrivato da poco e mi sto trovando bene con tutto il gruppo. Quando si gioca con grandi giocatori e in grandi squadre non si può che crescere e migliorare“.

Valuta questo articolo