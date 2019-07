Napoli, Ancelotti sorride dopo la cinquina alla Feralpisalò: “ottimo pressing offensivo. Insigne? Dico che…”

L’allenatore di Reggiolo ha commentato l’ottima prestazione della sua squadra, soffermandosi anche su Lorenzo Insigne

Prima vittoria di questo precampionato per il Napoli, che supera in Val di Sole la Feralpisalò con il punteggio di 5-0. Grande prova della squadra azzurra, trascinata da un super Lorenzo Insigne, già in stato di grazia nonostante manchi molto all’inizio della stagione.

Soddisfatto Ancelotti nel post match: “è stato un buon test, soprattutto per provare il pressing offensivo. Stiamo pian piano mettendo gamba, stanno arrivando tutti i giocatori gradualmente e possiamo testare anche soluzioni tattiche più definite. L’intento di questo ritiro è consolidare ciò che abbiamo fatto lo scorso anno ed essere pronti per agosto e l’inizio della stagione. Insigne per me può giocare su tutto il fronte d’attacco. Lui predilige la sinistra e oggi si è espresso benissimo anche venendo dentro il campo come rifinitore. Mi è piaciuto soprattutto quello che ha fatto nella ripresa quando ha cercato più iniziative“.

