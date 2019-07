Solo un pari per il Napoli con la Cremonese, Ancelotti non si abbatte: “abbiamo fatto il possibile”

L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto in amichevole contro la Cremonese, soffermandosi anche sull’esordio di Elmas

Solo un pareggio per il Napoli nell’amichevole disputata oggi contro la Cremonese, un test comunque impegnativo per la formazione di Ancelotti rispetto alle ultime uscite.

Niente drammi però per l’allenatore azzurro, apparso comunque soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: “è stata una partita particolare, arrivata alla fine di un grande carico di lavoro. La squadra ha fatto quello che poteva oggi. In questo momento non importa il risultato. Abbiamo provato un po’ il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari. Gaetano è un giocatore sul quale si può contare. Dovremo vedere assieme quale è la soluzione migliore per lui: se restare o andar via in prestito. Elmas è un giocatore di qualità ed è molto contento di essere arrivato qui. Darà qualche cosa in più al nostro centrocampo, che è già di livello. Verdi anche oggi ha fatto bene. Andrà via? Questa è una cosa che sta discutendo lui con la società“.

