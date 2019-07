Napoli, Ancelotti attende James Rodriguez: “c’è molta attesa e frenesia, ma ci vuole pazienza”

L’allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei tifosi, soffermandosi anche sull’eventuale arrivo di James Rodriguez

Carlo Ancelotti aspetta James Rodriguez, ma senza fretta. Il colombiano resta in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, volato ieri a Madrid per parlare direttamente con l’agente Jorge Mendes.

Oggi l’allenatore degli azzurri ha risposto alle domande dei tifosi dal ritiro di Dimaro, soffermandosi anche sul giocatore di proprietà del Real: “quest’anno dobbiamo fare meglio della scorsa stagione, abbiamo un gioco consolidato e possiamo fare bene. A Napoli mi sono trovato bene sin da subito sotto tutti gli aspetti. Scudetto o Champions? Tutte e due. James Rodriguez? Si fa un gran parlare, c’è molta attesa e frenesia, ma ci vuole tempo e pazienza. Non so se arriva, ce lo auguriamo. Lo conosco molto bene, può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo. Non è solo un problema di giocatori che arrivano o partono, ma problema di comunicazione, di continuità, serve più intensità, avere intorno più entusiasmo. Avere uno stadio con più entusiasmo, ad esempio, ci aiuterebbe a colmare il gap con la Juventus“.

