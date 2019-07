Motori – Il nuovo Korando pronto a stupire: inizia la prevendita del SUV SsangYong

Korando, il SUV SsangYong di ultima generazione dal look moderno pronto a stupire gli amanti del design e dell’alta tecnologia coreana con un prelancio imperdibile

Ci sono auto in grado di regalare emozioni alla guida mai provate prima e capaci di dare un nuovo significato ai viaggi su strada. Una di queste è senza dubbio il nuovo Korando di SsangYong, il SUV di ultima generazione dal look moderno ed altamente innovativo in termini tecnologici della casa automobilistica coreana, che sarà disponibile in 100 modelli realizzati con un allestimento speciale e in sette splendidi colori, da preordinare presso i concessionari a partire dal mese di luglio.

Cento fortunati potranno quindi ricevere in anteprima a settembre il nuovo Korando, completamente rivisitato per il 2019, che presenta ora un design esterno contemporaneo, interni spaziosi, raffinati e di elevata qualità, sistemi di sicurezza e assistenza alla guida migliorati, oltre a una connettività all’avanguardia.

Il pre-lancio prevede la possibilità di avere in esclusiva un modello di Korando che presenta un allestimento pensato appositamente per questa iniziativa. Innanzitutto, sarà disponibile in sette colori da abbinare ai cerchi in lega diamantati da 18’’, che saranno in grado di esaltare ancora di più le linee e il design del SUV e di permettere a ognuno di personalizzare la propria auto a seconda della propria personalità e desiderio di guida: Grand White, Platinum Grey, Orange Pop, Space Black, Silent Silver, Dandy Blue e Cherry Red.

Il motore diesel da 1,6 litri, a basso consumo di carburante, con una potenza massima di 136cv e una coppia massima di 324Nm per il modello automatico, abbinato al Drive Mode System che permette all’auto di adattarsi ai diversi stili di guida grazie alle modalità Normal, Sport, Winter selezionabili, e al cambio automatico AISIN a 6 marce caratterizzato da grande silenziosità e velocità di funzionamento con consumi ottimali, sapranno regalare attimi di puro piacere al volante che andranno oltre le aspettative.

Non solo! Questo speciale allestimento parla anche di sicurezza al volante con una serie completa di sistemi di assistenza attivi e passivi, tra cui un moderno sistema di frenata d’emergenza (AEBS), assistenza all’uso degli abbaglianti, cruise control adattivo intelligente, avviso di partenza del veicolo che precede, avviso distanza di sicurezza e rilevatore stanchezza del conducente, assistenza per il mantenimento della corsia di marcia.

Infine, gli amanti del connubio auto e tecnologia avranno a disposizione anche la massima connettività di ultima generazione presente sul mercato, come Apple CarPlay e Google Android Auto, e un quadro strumenti digitale HD totalmente personalizzabile da 10,25″.

“Il nuovo Korando ha suscitato molta curiosità e una lunga attesa per il suo arrivo sul mercato italiano”, commenta Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motors Italia. “Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità ai clienti di poter ordinare e ricevere in anteprima quello che per noi è il SUV simbolo dell’equilibrio tra modernità, innovazione, comfort e praticità, in grado di regalare emozioni alla guida mai provate prima.”

L’edizione speciale sarà prodotta per il mercato italiano in soli 100 esemplari ad un prezzo di € 29.000 grazie alla promo dedicata al lancio con uno sconto fino a € 4.000.

SsangYong Motor Company è uno dei principali produttori coreani di auto, simbolo nel mondo dei SUV made in Korea. Valori chiave del brand sono la centralità del cliente, un mind-set globale, la capacità innovativa e pionieristica nello specifico settore dei SUV e dei pick up, il valore unconventional della proposta di auto, attualmente commercializzate in 126 Paesi in tutto il mondo e in espansione, anche in Europa. In Italia SsangYong è rappresentata da SsangYong Motor Italia, proprietà del Gruppo Koelliker, maggiore importatore e distributore italiano di automobili e terzo maggiore operatore di logistica automotive.

