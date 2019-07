Motori – Nuova Honda e, efficienza e prestazioni per una guida perfetta in città [GALLERY]

Con la nuova Honda e l’equilibrio tra efficienza e prestazioni diventa perfetto per la guida in città. La Honda e definisce un nuovo standard di riferimento per la guida in città a zero emissioni

La nuova Honda e è stata progettata per offrire un’esperienza di guida impareggiabile nei contesti urbani. Con uno straordinario mix di prestazioni sportive, reattività ed efficienza, la City Car elettrica di nuova generazione della Casa giapponese definirà, nel segmento delle compatte elettriche, un nuovo standard di riferimento in termini di praticità e agilità.

La Honda e è dotata di un potente motore elettrico in grado di erogare circa 150CV (110 kW) di potenza insieme ad una coppia straordinaria pari a 300Nm. La sua batteria da 35.5 kWh, tra le più compatte della categoria, consente un perfetto equilibrio tra peso ridotto, capacità di ricarica fino all’80% in soli 30 minuti e un’autonomia di oltre 200 km. La soluzione perfetta per la guida di tutti i giorni.

Sin dall’inizio, l’obiettivo degli ingegneri di Honda era quello di progettare un’auto emozionante e coinvolgente. La batteria è stata collocata al di sotto dell’abitacolo, in posizione centrale, garantendo un centro di gravità ottimale pari a circa 50 cm da terra. Con una distribuzione del peso 50:50, un abitacolo spazioso e dimensioni esterne ultra compatte, la Honda e rappresenta nel suo segmento la migliore sintesi possibile fra stabilità e maneggevolezza.

A conferire maggiore grinta alla guida, oltre che una migliore reattività dello sterzo, ci pensa la trazione posteriore. Il risultato è un raggio di sterzata di circa 4,3 metri che permette alla Honda e di potersi sempre districare tra le mille insidie delle nostre metropoli.

Il centro di gravità ribassato permette, inoltre, una gestione del rollio senza l’uso di sospensioni rigide e, quindi, una migliore agilità nei rapidi cambi di corsia. Gli ingegneri hanno voluto, infatti, che la guida della Honda e fosse paragonabile a quella dei modelli appartenenti a segmenti superiori, sia in termini di comfort che di stabilità. Per tale motivo, hanno equipaggiato l’auto con quattro sospensioni indipendenti McPherson Strut.

Per la prima volta su una vettura di serie, la Honda e sarà dotata del Sistema di Controllo a Pedale Unico che permette al guidatore di accelerare e rallentare usando solo il pedale dell’acceleratore. Quando il pedale è premuto, l’auto accelererà come di consueto. Ogni volta che viene invece rilasciato, il sistema di frenata rigenerativa automatica rallenterà l’auto. Una tecnologia innovativa che migliora l’efficienza della guida in città rendendola ancora più coinvolgente e fluida riducendo il numero di pedali da usare.

I materiali ad alta resistenza impiegati nel telaio contribuiscono alla rigidità strutturale dell’auto, pur riducendone il peso complessivo. Unito alle caratteristiche di sterzata e alle sospensioni indipendenti prima descritte, il telaio così alleggerito conferisce un’incredibile sportività alle prestazioni della Honda e. Sportività che può essere resa ancora più grintosa grazie alla “Modalità Sport”, capace di spingere al massimo le prestazioni del motore e rendere più “cattiva” l’accelerazione.

Progettata con un focus specifico per la guida urbana, la Honda e rappresenta la combinazione perfetta tra design originale, tecnologie avanzate e prestazioni sportive. Caratteristiche uniche che ne fanno l’auto ideale per un uso quotidiano. Lo sviluppo della nuova City Car elettrica di Honda fa parte della strategia della Casa Nipponica di commercializzare in Europa solo vetture con tecnologia elettrificata entro il 2025.

Valuta questo articolo