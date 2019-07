MotoGp – Vinales sincero: “potevamo solo chiudere dietro Marquez. Appena ho visto Crutchlow dietro ho detto: cavolo!”

Maverick Vinales chiude secondo il Gp di Germania e ammette di non aver potuto fare di meglio. Il pilota spagnolo fa sorridere con una particolare esclamazione sul terzo posto di Crutchlow

Secondo posto per Maverick Vinales nel Gp di Germania. Il pilosta spagnolo ha chiuso dietro uno strepitoso Marc Marquez, consapevole di non poter fare di meglio. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il pilota Yamaha ha analizzato così la gara: “qui era molto difficile. Abbiamo preso la hard, che forse non era la gomma adatta al circuito, ma era la gomma giusta per noi: io dovevo partire, stare dietro Marquez e staccare quelli dietro. Abbiamo dato il massimo, guidare oggi è stato difficile, la pista era diversa rispetto a ieri. Un secondo posto in queste condizioni mi rende contento. Cosa ha di speciale Marquez al Sachsenring? Ho visto da dietro che avevano un grip più elevato del nostro. L’opposto di Assen, dove noi avevamo più grip. La cosa migliore in questa gara era arrivare sul podio. Sono stato molto contento di arrivare sul podio. Partenza? Abbiamo lavorato bene con il team, partenza buona anche ad Assen e al Montmelò, era quello che ci mancava per fare podio e vincere. Se avessi iniziato a migliorare prima? Credo che il miglioramento sia arrivato al momento giusto. È vero che non ho tanti punti per essere alla pausa della stagione, però comunque mancano ancora tante gare e possiamo fare tanti punti. Dobbiamo continuare a lavorare e preparare una buona moto per il prossimo anno. Crutchlow dietro? Non me lo aspettavo, pensavo fosse Quartararo, invece era Crutchlow. Ho detto: cavolo! Pensavo mi rubasse la seconda posizione“.

Valuta questo articolo