MotoGp, ViÃ±ales guarda col sorriso ai prossimi impegni: “arrivano due piste che amo, ma bisogna tenere gli occhi aperti”

Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Brno, per il quale si è preparato al meglio nel corso della pausa estiva

La vittoria di Assen e il secondo posto al Sachsenring, Maverick Viñales ha chiuso al meglio la sua prima parte di stagione, risultando il migliore tra i piloti della Yamaha.

Messa alle spalle la pausa estiva, lo spagnolo non ha nessuna intenzione di arrestare la sua striscia positiva, annunciando al sito ufficiale del team di voler ben figurare anche a Brno, sede del prossimo appuntamento del Mondiale: “inizio la seconda parte del campionato con uno stato d’animo molto positivo. Dopo la vittoria ad Assen e il secondo posto al Sachsenring sono andato in vacanza molto felice, con la convinzione di essere sulla buona strada e con la tranquillità di aver fatto un buon lavoro. Ho riposato un po’ durante la pausa estiva ma ho portato avanti anche il programma di allenamento, per arrivare a questo GP fisicamente e mentalmente a posto. Le prossime due gare si svolgono su tracciati che mi piacciono molto ma dove dovremo lavorare sodo per ottenere risultati positivi. Penso di poter mostrare tutto il mio potenziale e di confermare che siamo nella giusta direzione. Brno è uno dei miei circuiti preferiti, quindi darò il 100 per 100 per continuare a migliorare passo dopo passo“.

