MotoGp – Vinales ci crede: “al Sachsenring per dimostrare che quanto accaduto in Olanda non è una coincidenza”

Maverick Vinales pronto a tornare in pista: le parole dello spagnolo della Yamaha in vista del Gp di Germania

Nessuna pausa per i piloti della MotoGp: dopo il Gp d’Olanda si torna subito in pista, al Sachsenring, per l’ultimo round prima dello stop estivo. Reduce dalla vittoria di Assen, Maverick Vinales arriva in Germania sereno e fiducioso, motivato a ripetere la splendida performance austriaca per dimostrare il valore suo e della Yamaha.

“Dopo la vittoria di Assen mi sento come se stessi sognando ancora. E’ arrivata in un momento nel quale ne avevamo più bisogno e ci ha dato la fiducia e la forza per continuare a lavorare duramente. Arriviamo al Sachsenring con un alto livello di concentrazione e desiderosi di mostrare che quello che è successo in Olanda non è solo una coincidenza ma il risultato di un duro lavoro. Il Sachsenring è un buon tracciato per noi, è un circuito dove solitamente sono veloce, quindi penso che abbiamo il potenziale per salire sul podio. Non vedo l’ora di tornare sulla mia moto e lavorare sodo dall’inizio del Gp di Germania“, queste le parole dello spagnolo del team di Iwata alla vigilia dell’appuntamento tedesco.

