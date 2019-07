MotoGp – Vinales con i piedi per terra dopo la vittoria ad Assen: “ecco cosa vogliamo dimostrare”

Maverick Vinales concentrato sul lavoro col team: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la vittoria in Olanda, alla viglia del Gp di Germania

Si accedono nuovamente i riflettori sui piloti della MotoGp, a pochi giorni dal Gp d’Olanda, vinto da Maverick Vinales, i campioni delle due ruote tornano protagonisti al Sachsenring, dove domenica si correrà il Gp di Germania. Carico e motivato, lo spagnolo della Yamaha vuole continuare a far bene, reduce dalla vittoria di Assen, per dimostrare che anche la M1 può essere veloce e competitiva: “è stata una vittoria importante, abbiamo dimostrato che il lavoro fatto venerdì e sabato ha trovato il suo compimento domenica, questa è la cosa importante, continuare a lavorare e dimostrare che possiamo essere lì a lottare per le vittorie“, ha esordito Vinales in conferenza stampa.

“Credo che Honda e Marc siano moto e pilota da battere qui, cercheremo di seguire la sua velocità, sarà difficile ma vogliamo lavorare con la stessa mentalità del Montmelò e di Assen, cercando di essere forti ogni sessioni, ma vedremo, in gara non si sa mai, la prepareremo nel miglior modo possibile, la condizione c’è, sto bene non ho nulla da perdere, vedremo di spingere al massimo“, ha aggiunto lo spagnolo.

Valuta questo articolo