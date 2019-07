MotoGp, Valentino Rossi in crisi con l’altra…. ‘fidanzata’: “in questo momento la relazione non è fantastica”

Il pilota pesarese ha avvicinato la sua moto alla figura di una fidanzata, con cui a volte è difficile gestire il rapporto

Un paragone particolare, arrivato in un momento non proprio esaltante per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha infatti non riesce a sfruttare al meglio la sua M1, risultato nelle ultime gare il peggiore tra i piloti della Casa di Iwata, considerando anche il team satellite SIC Petronas.

Interrogato da AS sullo scarso feeling con la sua moto, il Dottore si è lasciato andare ad un particolare paragone: “in questo momento il rapporto con la mia moto è più vicino a quello che si ha con la fidanzata che con la madre. La mamma è sempre disposta ad aiutarti, a dirti di si, a sostenerti, invece con la fidanzata è diverso, a volte è più difficile gestire il rapporto. Più o meno la mia situazione è questa, abbiamo migliorato sul ritmo e sul passo gara, ma che non resta un granché. In questo momento la relazione non è fantastica, vedremo”.

