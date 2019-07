MotoGp, Valentino Rossi convocato in Race Direction per impeding: la clamorosa ammissione del Dottore

Il pilota della Yamaha ha rivelato di essere stato convocato in Race Direction dopo le FP2 del Gp di Germania per impeding a Miller e Vinales

Giornata in chiaroscuro per Valentino Rossi, solo decimo al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Germania. Il Dottore ha comunque avvertito buone sensazioni in sella alla sua M1, ottenendo dei riscontri positivi in vista della giornata di domani.

A spaventare il pesarese ci hanno pensato però i Commissari di Gara, che hanno convocato Rossi e altri piloti in Race Direction per aver probabilmente ostacolato Jack Miller e Maverick Vinales alla fine del turno. Niente penalità per il Dottore, che è stato comunque avvertito: “ci hanno chiamati perché Miller e Vinales sono stati i primi ad iniziare i loro giri lanciati ed hanno incontrato molte moto lente ed hanno dovuto rallentare. Io ho guardato le immagini, ma ero completamente fuori traiettoria, quindi non ho dato problemi a Jack o a Maverick. Però hanno voluto parlare con noi per domani, perché la pista è corta e ci sono molte moto, quindi ci hanno chiesto di fare attenzione agli altri piloti. Ma è anche una questione di sfortuna, perché la pista è molto stretta, quindi se sei nel posto sbagliato non c’è molto da fare“.

