MotoGp – Valentino Rossi e la lotta a pari età con Marc Marquez: “purtroppo sono molto più vecchio, ma…”

Valentino Rossi immagina una lotta a pari età con Marc Marquez: la risposta del Dottore ai giornalisti al Sachsenring

E’ andato in scena domenica il Gp di Germania: Marc Marquez ha trionfato ancora una volta, conquistando la sua decima vittoria sul circuito del Sachsenring, seguito sul podio da Vinales e Crutchlow. Gara non soddisfacente invece per Valentino Rossi, che deve ancora risolvere i problemi con la sua M1, che gli impediscono di essere competitivo.

Al termine della gara del Sachsenring il Dottore è stato ‘interrogato’ sulla sua età: i giornalisti gli hanno infatti chiesto se sente adesso il ritiro più vicino e se la sua ‘vecchiaia’ influisca sui risultati. Inoltre, in Germania, è stato domandato a Valentino Rossi come sarebbe stato, a suo avviso, un duello con Marquez a pari età: “credo sia complicato dirlo, sarebbe stata una lotta interessante con Marc se avessi avuto la sua stessa età, ma purtroppo io sono molto più vecchio. Abbiamo bisogno di concentrarci sulla realtà e cercare di essere più forti possibile in questa situazione”, ha risposto il nove volte campione del mondo.

