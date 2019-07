MotoGp, Valentino Rossi lancia giÃ  uno sguardo al 2020: “ecco perchÃ© sarÃ  importante il week-end di Brno”

Il Dottore ha sottolineato come sia fondamentale approcciare bene il week-end di Brno, che proseguirà con una sessione di test da svolgere sempre sul tracciato ceco

La sosta ormai è alle spalle, così come la deludente prima parte di stagione. Valentino Rossi ha ricaricato le pile, partecipando anche al matrimonio di Uccio che, pochi giorni fa, ha sposato la sua Pamela a Tavullia.

Adesso però non c’è più tempo per i festeggiamenti, il Gp di Brno si avvicina e il pesarese ha intenzione di regalare una grande prestazione ai propri tifosi: “durante questa pausa estiva era importante prendersi del tempo libero dopo la prima parte della stagione e riposare un po’. Ma ora non vedo l’ora di tornare in pista, in sella alla mia M1 e di concentrarmi su questa seconda parte di campionato” le parole di Valentino Rossi al sito Yamaha. “Avremo due GP consecutivi nei quali sarà necessario lavorare bene ed ottenere i migliori risultati possibili. Sarà una seconda metà della stagione importante, perché dobbiamo migliorare ed iniziare a prepararci per il 2020, a partire dal test di lunedì. Brno è una pista che mi è sempre piaciuta. Voglio lavorare bene con il mio team per rendere questo fine settimana positivo. Abbiamo bisogno di un buon risultato, quindi faremo del nostro meglio“.

