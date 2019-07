MotoGp – Valentino Rossi tra incertezze e difficoltà al Sachsenring: “feeling? Non è proprio quello il problema”

Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Germania: le parole del Dottore dal Sachsenring

Dopo tre zeri consecutivi, Valentino Rossi è pronto a lasciarsi alle spalle una grande delusione, a resettare tutto e tornare in sella alla sua M1 con fiducia e ottimismo per la gara di domenica al Sachsenring. E’ iniziato ufficialmente il weekend di gara del Gp di Germania: domani si scende in pista per le prime sessioni di prove libere ma i piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara tedesca.

“L’obiettivo? Non saprei. E’ difficile da dire se si parla di posizioni. Però si capisce quasi subito se possiamo essere più competitivi e stare nei dieci in tutti i turni per fare direttamente la Q2. Questa è una pista difficile, su cui è importante gestire anche le gomme, quindi ci saranno sicuramente degli alti e bassi per tutti. L’anno scorso però qui sono andato forte e penso di aver fatto una delle gare più belle dell’anno“, ha affermato Valentino Rossi a Motorsport.

“La cosa più importante è ritrovare il feeling con la moto, perché Assen e Mugello sono stati due weekend difficili, nei quali sono andato sempre abbastanza piano. L’obiettivo quindi è di cercare di essere il più avanti possibile. Manca feeling? Non è proprio quello il problema, però non riesco a guidare bene e non riesco a fare le curve abbastanza forte a livello di percorrenza. E’ più che altro un problema di bilanciamento“, ha concluso.

