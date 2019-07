MotoGp – Valentino Rossi in difficoltà, il parere dell’ex ingegnere: “difficile dire cosa non va, ma senza l’incoscienza…”

Juan Martinez, ex ingegnere di MotoGp, analizza la situazione difficile di Valentino Rossi

Pausa estiva in corso per i piloti della MotoGp, ma non mancano gli argomenti per intrattenere gli appassionati delle due ruote. Mentre Valentino Rossi e colleghi si godono un po’ di meritato relax prima di tornare a lavoro in vista della seconda parte della stagione.

Il Dottore spera di ritrovare la confidenza giusta in sella alla sua M1 in modo da poter competere con i migliori in pista, ma intanto dalla Spagna arrivano forti dichiarazioni proprio riguardanti il nove volte campione del mondo.

“In questo momento è complicato dire cosa non va in Valentino. L’unica cosa che accade è che il tempo passa per tutti. In nessun momento questo deve sminuire ciò che sta già facendo. Per vincere un Mondiale ci vogliono: velocità, audacia e a volte anche incoscienze ovviamente il tutto legato al talento. Se c’è una cosa che l’età ti toglie è l’incoscienza e in certi momenti genera limiti questa cosa”, ha affermato a Marca Juan Martinez .

“Dobbiamo apprezzare ciò che Valentino ci offre, questa è la vita e non puoi combatterla. Sarebbe bello se avesse l’età degli altri, per il nostro sport sarebbe fantastico, ma credo che per lui siamo più vicini alla fine che all’inizio. La Ducati, invece, ha un’ottima moto, ma non ha un campione che la guida”, ha aggiunto l’ex ingegnere della MotoGp.

