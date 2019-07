MotoGp, Valentino Rossi caustico: “una vergogna la gara di Assen, spero che al Sachsenring…”

Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gp del Sachsenring, ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva

Tre ritiri consecutivi che fanno male, tre zeri in classifica che spingono Valentino Rossi molto lontano da Marc Marquez, saldamente in testa al Mondiale piloti.

Il Dottore esce con le ossa rotte da Assen, a causa della caduta avvenuta in gara che ha coinvolto anche lo sfortunato Nakagami. Il Gp del Sachsenring gli dà però la possibilità di un pronto riscatto, ma serve che la sua M1 cresca per poter lottare con i migliori: “non è un momento positivo per noi, la fine della gara ad Assen è stata una vera vergogna perché mi sentivo bene dopo il warm up, ero veloce ma invece ho finito con un altro zero. La cosa buona è che ora andiamo direttamente al Sachsenring e possiamo lavorare immediatamente a un altro weekend GP. Sarà importante capire se i cambiamenti apportati alla gara di domenica scorsa saranno positivi anche al Sachsenring questo fine settimana, cercheremo di essere competitivi fin dall’inizio venerdì”.

