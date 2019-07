MotoGp – Valentino Rossi in barca con Francesca Sofia Novello, la reazione dei fan è esilarante: “quando trovi la soluzione per…” [FOTO]

Valentino Rossi e le curve della sua Francesca Sofia Novello: l’esilarante reazione social dei fan

E’ tempo di vacanze per i piloti della MotoGp: tutti i campioni delle due ruote se la stanno spassando con amici e parenti al mare. C’è chi è partito per un posto lontano, chi ha preferito le spiagge vicine, chi ancora invece è in navigazione. Valentino Rossi ha scelto una vacanza in barca, al mare, in compagnia di un gruppo di amici e, ovviamente, della sua dolce metà, Francesca Sofia Novello. I due hanno fatto tappa ad Ibiza, dove qualche fan ha avuto la fortuna di incontrarli e scattare qualche foto con loro, ma è in barca che sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi.

Abbracci, carezze, baci e tante coccole per la bellissima coppia, più innamorata che mai. I fan, che non hanno mai nascosto il loro apprezzamento per la modella italiana, fidanzata del Dottore, hanno però postato sui social un meme davvero esilarante. La reazione social dei tifosi di Valentino Rossi è simpaticissima: a corredo di una foto in cui il nove volte campione del mondo abbraccia la sua sexy fidanzata, i fan hanno scritto “quando trovi la soluzione per i problemi della Yamaha in uscita dalle curve“, alludendo, ovviamente, alle curve mozzafiato di Francesca Sofia Novello.

