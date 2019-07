MotoGp – Valentino Rossi arrabbiato dopo il Sachsenring: “Michelin ci ha detto di usare la gomma media ma Ã¨ stato un problema”

Valentino Rossi deluso e arrabbiato dopo l’ottavo posto al Sachsenring: il pilota Yamaha critica il ‘consiglio’ della Michelin sulla gomma posteriore media e spiega le difficoltà avvertite in pista in termini di velocità

Dopo la caduta ad Assen, Valentino Rossi raccoglie un deludente ottavo posto nel Gp di Germania. Il pilota Yamaha è apparso piuttosto deluso e amareggiato nel post gara, spiegando di aver avuto difficoltà con la gomma posteriore media e, rispetto ad Assen, in termini di velocità: “non sono soddisfatto, perchè è stata una gara difficile, nella quale ho sofferto molto. Abbiamo usato il pneumatico posteriore medio, perchè Michelin ci ha detto che sarebbe stato impossibile gareggiare con quello duro, ma ho avuto un sacco di scivolamento e poco grip: questo è stato il primo problema. Quello più grande è che ad Assen in gara mi sentivo forte, quindi qui abbiamo provato a confermare quanto fatto lì: in realtà non ero molto veloce qui e non mi sentivo bene con la moto. Questo è un momento difficile, l’ultima volta che eravamo qui, in questa parte del campionato, ero molto competitivo. Da Le Mans al Sachsenring ho fatto delle belle gare. Quest’anno è stato molto più difficile: dobbiamo capire perchè non ho un grande feeling con la moto e non sono veloce come voglio“.

