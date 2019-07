Il Ducati Team e Danilo Petrucci insieme anche nel 2020: il team di Borgo Panigale ha ufficializzato il rinnovo del ternano

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la Ducati e Danilo Petrucci hanno finalmente preso la loro decisione e, oggi, alla vigilia del Gp di Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, il team di Borgo Panigale ha annunciato il rinnovo del pilota ternano.

“Il Ducati Team ha il piacere di annunciare di aver raggiunto un accordo con Danilo Petrucci per il Campionato Mondiale MotoGP 2020. Il pilota ternano affiancherà quindi Andrea Dovizioso anche per la prossima stagione in sella alla Desmosedici GP ufficiale“, si legge nella nota Ducati.

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: “Siamo molto felici di avere trovato un accordo con Petrucci per continuare a lavorare insieme anche nella prossima stagione. Danilo ha messo in mostra la sua professionalità ed il suo talento fin dalle prime uscite con la Desmosedici GP ufficiale e penso che le sue qualità oggi siano sotto gli occhi di tutti, come dimostrano i risultati di prestigio già ottenuti quest’anno e culminati con la prima, emozionante, vittoria conquistata al Mugello. Con Danilo nei box a fianco di Andrea, il nostro obiettivo resta naturalmente il titolo mondiale, sia Piloti che Costruttori”.

