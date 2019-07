MotoGp – Tramonto in love per Valentino Rossi: vacanze romantiche con la sua Francesca Sofia Novello [FOTO]

Tramonto in love per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: vacanza d’amore rigenerativa per il Dottore

Per i piloti della MotoGp è arrivato il momento di godersi un po’ di meritato relax. Le due ruote sono ufficialmente in vacanza: è arrivato infatti il momento della pausa estiva. Nella gara del Sachsenring, dove Marquez ha trionfato per l’ennesima volta, Valentino Rossi non è riuscito a ritrovare il feeling giusto con la sua M1 per essere competitivo e lottare con i migliori. Consapevole di dover lavorare sodo per poter fare una seconda parte di stagione migliore di quella appena terminata, il Dottore adesso si gode le sue vacanze in compagnia degli amici più cari e della sua dolce metà.

Solo pochi giorni fa la bella Francesca Sofia Novello ha risposto alle domande dei suoi fan su Instagram, spiegando che lei ed il pilota Yamaha sono quasi sempre insieme, ma che non amano condividere la loro storia sui social. Ieri, però, nelle Storie Instagram della modella è apparso uno scatto dolcissimo e romantico: una bellissima foto al tramonto, che ritrae la coppia in un momento tenerissimo in barca. Tramonto in love per il Dottore: sarà il tempo trascorso con la sua dolce metà a dare a Valentino Rossi la carica giusta per affrontare la seconda parte della stagione di MotoGp?

